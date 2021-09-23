الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 03:11 م

العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ في آخر يوم جمعة من تشرين الأول

توقيت


الوكيل الإخباري - قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي تعديل قراره السابق المتعلّق ببدء العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة ليصبح اعتباراً من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام، بدلاً من ليلة آخر يوم خميس من شهر آذار، فيما أبقى المجلس على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام.

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و بموجب بلاغ رسمي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم يتمّ تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة.
ويتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة اعتباراً من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام لبدء العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة.


 




 

 


 

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