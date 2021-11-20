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السبت، 20-11-2021 09:37 ص

العمل تؤكد على ضرورة الحد من عمل الأطفال

وزارة عمل 3


الوكيل الإخباري - استمراراً لرؤية وزارة العمل في الحد من عمل الأطفال وانسجاماً مع الشعار الذي أطلقته الوزارة هذا العام "ما بدي أشتغل ، بدي أتعلم "، وبمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف اليوم السبت، تؤكد وزارة العمل أن عمل الأطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم، وينطوي على تأثيرات سلبية تمس سلامتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، و يحول دون إكمال تعليمهم.

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وشددت الوزارة على أهمية تضافر الجهود الدولية والوطنية لمواجهة هذه المشكلة والتعامل مع آثارها ونتائجها على الطفل وأسرته لا سيما بعد تناميها بسبب تداعيات جائحة كورونا. 


وتهيب الوزارة بأرباب العمل بضرورة الالتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، داعية أرباب أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتهم والتنبيه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها أطفالهم في العمل نتيجة لحرمانهم من حقوقهم الطبيعية في أن يتمتعوا بطفولتهم وبالرعاية والحماية وحقهم في التعليم.


كما تدعو مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى دعم الأنشطة والبرامج التأهيلية لليافعين، وبرامج مكافحة عمل الأطفال.


 




 

 


 

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