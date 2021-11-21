العمل تبحث استحداث فرص عمل جديدة بفروع إنتاجية في المفرق

الوكيل الاخباري - بحث وزير العمل نايف استيتية، اليوم السبت، اهمية استحداث فرص عمل جديدة بفروع إنتاجية تعمل في محافظة المفرق.



واطلع استيتية خلال زيارته اليوم فروع إنتاجية تعمل في مجال صناعة الألبسة بمنطقتي مغير وسما السرحان والدجنية في المفرق على مدى التزام هذه الفروع بمعايير الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين وزيادة نسبة تشغيل ذوي الإعاقة في الفروع التي يعمل فيها 370 عاملا منهم 11 من ذوي الإعاقة.

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