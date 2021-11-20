العمل : تجديد التصاريح إلكترونياً اعتبارا من الإثنين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل عن حصر استقبال طلبات تجديد تصاريح العمل بنفس المهنة و لدى نفس صاحب العمل إلكترونيا من خلال بوابة تصاريح العمل الإلكترونية اعتباراً من يوم الإثنين.

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استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العمل لتطوير خدماتها الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل وتسريع انجاز معاملات مراجعيها من القطاع الخاص والمواطنين والوافدين، تعلن الوزارة عن حصر استقبال الطلبات المقدمة من أصحاب العمل لكافة القطاعات الصناعية لتجديد تصاريح العمل بنفس المهنة و لدى نفس صاحب العمل إلكترونيا فقط اعتباراً من يوم بعد غد الإثنين، من خلال نظام تصاريح العمل الالكترونية/ بوابة التصاريح الإلكترونية.



وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا حصر استقبال الطلبات الكترونيا فقط لتجديد تصاريح العمل بنفس المهنة ولدى نفس صاحب للطلبات المقدمة من أصحاب العمل في قطاع المخابز، من خلال نظام تصاريح العمل الالكترونية/ بوابة التصاريح الإلكترونية.



كما حصرت الوزارة أيضا استقبال الطلبات المقدمة من أصحاب العمل لتجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل إلكترونيا فقط، اعتباراً من يوم بعد غد الإثنين، من خلال نظام تصاريح العمل الالكترونية / بوابة التصاريح الإلكترونية للمهن التالية:



-عامل/ عامل مشاريع إسكانية

-عامل/ عامل بوفيه

-عامل/ حلاق رجال

-عامل/ عامل غسيل وكي

-عامل تشغيل مضخة محروقات



وأكدت الوزارة أنها تواصل تقديم استقبال الطلبات المقدمة من أصحاب العمل لتجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل إلكترونيا للقطاع الزراعي وشركات المقاولات.



ونوهت الوزارة إلى أنه يستثنى من هذه الآلية العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية.

