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الثلاثاء، 17-05-2022 03:30 م

العمل تحث قطاعات على الاستفادة من برنامج التشغيل الوطني

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الوكيل الإخباري - بحث مدير مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل الدكتور عون النهار، اليوم الثلاثاء، في 3 اجتماعات منفصلة مع جمعية الفنادق الأردنية ونقابة أصحاب المهن الميكانيكية وجمعية المطاعم السياحية فرص العمل المتاحة لتشغيل الأردنيين لديهم من خلال برنامج "التشغيل الوطني". اضافة اعلان


وحث النهار خلال اللقاءات الثلاثة أعضاء هذه الجمعيات ونقابات أصحاب العمل على الاستفادة من مزايا برنامج التشغيل الوطني الذي أطلق بهدف توفير وظائف لها ديمومة في القطاع الخاص، ويعتمد ذلك على فرص العمل التي يتم توفيرها من القطاع الخاص في جميع ألوية ومحافظات المملكة، مضيفا أن نجاح برنامج التشغيل الوطني سيكون العامل الرئيسي فيه القطاع الخاص لأنه الأساس في تصميمه بالكامل. 
 
وشدد على أن أولوية وزارة العمل تشغيل الأردنيين في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في كافة محافظات المملكة. 

وبين النهار أن الهدف من برنامج التشغيل الوطني 2022 "تشغيل"، الوصول إلى 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، مضيفا أن البرنامج يعتمد على فرص العمل المتاحة والمتوفرة لدى القطاع الخاص والتي تدرجها الشركات على المنصة الإلكترونية التي خصصت لهذه الغاية. 

وأوضح أن الفئة العمرية المستهدفة في برنامج التشغيل الوطني من 18 إلى 40 عاما، من الباحثين عن العمل، لافتا إلى أن على منشآت القطاع الخاص الراغبة في التسجيل للاستفادة من البرنامج أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 

ونوه إلى أنه خصص للبرنامج 80 مليون دينار، حيث يُساهم البرنامج بمبلغ 150 دينارا لمدة 6 أشهر؛ ينقسم إلى 130 دينارا مساهمة في أجر العامل و10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير كجزء من اشتراك الضمان الاجتماعي للعامل. 

ودار نقاش حول تفاصيل التقديم للبرنامج وآلية الاستفادة منه من قبل أعضاء جمعية الفنادق الأردنية ونقابة أصحاب المهن الميكانيكية وجمعية المطاعم السياحية.

وثمن الحضور في الاجتماعات الأهداف من فكرة برنامج التشغيل الوطني الذي يتيح لهم الاستفادة من البرنامج والاختيار المباشر للأيدي العاملة الأردنيين اللازمة لقطاعاتهم.

 




 

 


 

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