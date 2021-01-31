الأحد 31-01-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير التربية : سنعود الى الإغلاق إذا حدث هذا الأمر

وزير التربية : هكذا ستكون الدراسة في المدارس والخيار لولي الأمر

مطالبة بإعادة فتح باب التجنيد في الأمن العام

حادث سير مروع في طبربور

أردنيون يرحبون بكأس التحدي الذي أطلقته التربية

الحكومة ترفع أسعار المحروقات

العمل تحذّر : غرامة على هذه الفئة

الخصاونة يوعز بترجمة الرؤى الملكية السامية

إقرار معدل قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية

الأحد، 31-01-2021 02:19 م

توقيع تعهدات للالتزام بالإجراءات الصحية

العمل تحذّر : غرامة على هذه الفئة

وزار
وزارة العمل


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل ، محمد الزيود أنه على المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية مراجعة اللجنة الأولمبية بالسرعة القصوى لتتمكن من العودة للعمل ونشاطها اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين وفقاً للخطة الحكومية للفتح التدريجي للقطاعات المغلقة.

اضافة اعلان

ودعا الزيود عبر صفحة الوزارة على "الفيسبوك"، الأحد ، هذه المراكز والأكاديميات الرياضية إلى مراجعة اللجنة الأولمبية ومقرها داخل مدينة الحسين للشباب على الفور للتوقيع على التعهدات اللازمة واستصدار شهادة الالتزام الصادرة عن اللجنة واتباع جميع البروتوكولات المعتمدة من وزارة العمل.


وأشار إلى أن شهادة الالتزام تعتبر شرطاً اساسياً لإعادة فتح المراكز والاكاديميات الرياضية، مؤكداً أن فرق التفتيش في وزارة العمل ستطلب ابرازها عند جولاتها التفتيشية وزيارة المنشآت.


وحذّر الزيود المنشآت غير الملتزمة بهذه المتطلبات، من اتخاذ  الإجراءات القانونية وفقاً لما ورد في أمر الدفاع رقم 25 بحيث يعاقب العامل الذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا.


وأضاف أن منشأة القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في امر الدفاع بالعقوبات التالية:1- بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى وبغرامة مقدارها 1000 دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعة أيام في حال التكرار.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

120213016150106079962

وزير التربية : سنعود الى الإغلاق إذا حدث هذا الأمر

1202130155944315144734

وزير التربية : هكذا ستكون الدراسة في المدارس والخيار لولي الأمر

الملك

رغد صدام حسين تهنىء الملك بعيد ميلاده

وزارة

أردنيون يرحبون بكأس التحدي الذي أطلقته التربية

1202123203447768779723

العايد: الأردن خرج من التحدّيات أقوى وأصلب بفضل حنكة قيادته ووعي شعبه

أخبار متعلقة
عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

120211094257354478424

الصحة تكشف الأعراض الجانبية لمن يحصل على لقاح كورونا

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

120214184621142988965

وزير الصحة يوضح تفاصيل وصول لقاح كورونا الى المملكة ويوجه رسالة هامة

120216132352509072943

المملكة تسجل 21 وفاة و1092 إصابة بكورونا اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم