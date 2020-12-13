العمل تحذر من مكاتب توظيف غير مرخصة

الوكيل الإخباري

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- دعت وزارة العمل جميع الباحثين عن العمل إلى التعرف على شركات ومكاتب التوظيف المرخصة لديها من خلال الاطلاع على موقعها الالكتروني، حرصا منها على حماية المواطنين من اعلانات فرص العمل الوهمية.وحذر الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود من التعامل مع أي شركة أو مكتب توظيف إلا بعد التأكد من أنه مرخص لدى الوزارة، مشدداً على عدم التردد بمراجعة قسم التشغيل- شعبة مكاتب التوظيف الخاصة في الوزارة.ودعا المواطنين في حال وجود شكاوى أو استفسارات حول هذا النوع من الإعلانات إلى التواصل مع الوزارة على رقم هاتف مركز الاتصال الوطني 06/5008080 أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 06/5802660، 06/5802661 وخلال أوقات الدوام الرسمي للوزارة بإمكانهم الاتصال على هاتف رقم 06/5802666 (من الساعة 8:30 ولغاية الساعة 3:30).