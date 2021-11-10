العمل تدعو العمالة من حملة الجنسية السورية الحصول على تصاريح عمل

الوكيل الإخباري - دعت وزارة العمل العمال غير الأردنيين من حملة الجنسية السورية التي لا تحمل تصاريح عمل او التي لم تقوم بتجديدها بالسير في إجراءات الحصول على تصاريح عمل حتى يكون تواجدهم في سوق العمل قانوني ولا يخالف أحكام قانون العمل تجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا الخصوص.

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وأكد الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن هذه الدعوة للعمالة غير الاردنية من حملة الجنسية السورية تأتي في سياق جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل واستكمالاً لإجراءات الوزارة لتنظيم أوضاع العمالة غير الأردنية المتواجدة على أراضي المملكة.



وأكد الزيود أن تصريح العمل هو حماية لكل من العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن العمل بشكل مخالف يعرض كل من صاحب العمل والعامل للمساءلة القانونية.



وبين أن العامل غير الأردني من حملة الجنسية السورية مُعفى من رسوم تصريح العمل ورسوم الشهادة الصحية منذ عام ٢٠١٦ بموجب قرارات رئاسة الوزراء واخر قرار صدر في هذا الصدد كان مطلع العام الجاري ٢٠٢١.



ونوه الزيود إلى أنه سُمح للعمالة غير الأردنية من حملة الجنسية السورية بإصدار تصاريح العمل المرنة او المؤقتة ويتوفر قائمة مرجعية بالمجموعات المهنية ووصف المهنة ضمن المهن المسموحة للعمالة غير الأردنية.

