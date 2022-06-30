العمل تدعو المسجلين بمصنع فقوع في الكرك لمقابلات شخصية الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري - دعت وزارة العمل الشباب الذكور الذين سجلوا للعمل في الفترة المسائية في مصنع لواء فقوع بمحافظة الكرك لحضور المقابلات الشخصية.



وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن إجراء المقابلات سيكون للشباب الذكور لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 3 تموز 2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 6 تموز 2022.



ودعت الوزارة الشباب في لواء فقوع بمحافظة الكرك إلى الاستفادة من فرص العمل المتوفرة في هذا المصنع.

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