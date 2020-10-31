السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي : الوضع مقلق بلا شك

“العمل” تطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة

بريطانيا تتجاوز مليون إصابة بكورونا

طبيبة اردنية : لا تنتظروا حتى يدخل الحزن و الموت بيوت كل الاردنيين

عجلون: استمرار أعمال تأهيل وصيانة عدد من المواقع الأثرية

إربد: تحرير 8 مخالفات لأشخاص لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11

المملكة على موعد مع الامطار غداً والارصاد تحذر

الاردن يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

تسجيل 57 وفاة و 3301 اصابة كورونا بالاردن اليوم

رفع العزل عن بلدة النعيمة




السبت، 31-10-2020 06:19 م

“العمل” تطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة

10202018172418705494898


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة العمل عن إطلاق 5 خدمات إلكترونية جديدة على موقعها الإلكتروني (mol.gov.jo).
اضافة اعلان

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن الخدمات الإلكترونية الجديدة تتيح الاستعلام عن العمالة الوافدة المسجلة لدى كل منشأة باستخدام رقمها الوطني، والإستعلام عن العمالة الوافدة باستخدام رقم التصريح، والإستعلام عن بيانات العامل الوافد باستخدام رقمه الشخصي والإستعلام عن العامل الوافد المثبت على جواز سفره، بالإضافة إلى خدمة الإستعلام بواسطة الرقم الوطني لصاحب العمل، حيث تسترجع هذه الخدمات بيانات العمالة المسجلة من اسم وتاريخ ميلاد وقطاع العمل، إضافة إلى بيان تاريخ بداية التصريح ونهايته. 

وأشار إلى أنه تم إضافة هذه الخدمات بتوجيهات من وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، استكمالاً للجهد المتواصل الذي تبذلها الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل انجاز معاملات المستفيدين من خدمات الوزارة كالقطاع الخاص والمواطنين والوافدين.

وأضاف الزيود أن وزير العمل الدكتور القطامين شدد على ضرورة الاستمرار بتطوير خدمات الوزارة إلكترونيا تحقيقا لمبدأ الشفافية والوضوح في توفير المعلومات لصاحب العمل والعامل بأسرع وقت ممكن، إضافةً إلى دورها في تسريع إنجاز المعاملات. 

ودعا جميع المستفيدين من هذه الخدمات من قطاع خاص وعمالة وافدة ومواطنين التأكد عبر هذه الخدمات الإلكترونية من دقة المعلومات الخاصة بهم، لافتاً إلى أنه في حال تبين لدى المستعلم أي معلومات غير دقيقة تتعلق به عليه مراجعة الوزارة أو مكاتب ومديريات العمل في المحافظات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020203021386784660795

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي : الوضع مقلق بلا شك

1020203132716823602393

طبيبة اردنية : لا تنتظروا حتى يدخل الحزن و الموت بيوت كل الاردنيين

1604159507428

عجلون: استمرار أعمال تأهيل وصيانة عدد من المواقع الأثرية

10202029183311804791924

إربد: تحرير 8 مخالفات لأشخاص لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11

1020203104715332015710

الاردن يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

10202029182741295086367

تسجيل 57 وفاة و 3301 اصابة كورونا بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
39484d19a01bf7e8beeabaabba3a6a61

انتحار عاملة شنقاً في الظليل

10202018172418705494898

الوزير معن قطامين يسقط دعاوى قضائية

1020201817226409290021

توضيح للمواطنين من مديرية الأمن العام

ooo

وزارة العمل: وفاة عامل في مصنع وبانتظار تقرير الطب الشرعي

920203021463568824882

قرار حكومي هام حول تطبيق بلاغ رقم 9

666

وزارة العمل تغلق 4 مصانع