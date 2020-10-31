“العمل” تطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة العمل عن إطلاق 5 خدمات إلكترونية جديدة على موقعها الإلكتروني (mol.gov.jo).وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن الخدمات الإلكترونية الجديدة تتيح الاستعلام عن العمالة الوافدة المسجلة لدى كل منشأة باستخدام رقمها الوطني، والإستعلام عن العمالة الوافدة باستخدام رقم التصريح، والإستعلام عن بيانات العامل الوافد باستخدام رقمه الشخصي والإستعلام عن العامل الوافد المثبت على جواز سفره، بالإضافة إلى خدمة الإستعلام بواسطة الرقم الوطني لصاحب العمل، حيث تسترجع هذه الخدمات بيانات العمالة المسجلة من اسم وتاريخ ميلاد وقطاع العمل، إضافة إلى بيان تاريخ بداية التصريح ونهايته.وأشار إلى أنه تم إضافة هذه الخدمات بتوجيهات من وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، استكمالاً للجهد المتواصل الذي تبذلها الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل انجاز معاملات المستفيدين من خدمات الوزارة كالقطاع الخاص والمواطنين والوافدين.وأضاف الزيود أن وزير العمل الدكتور القطامين شدد على ضرورة الاستمرار بتطوير خدمات الوزارة إلكترونيا تحقيقا لمبدأ الشفافية والوضوح في توفير المعلومات لصاحب العمل والعامل بأسرع وقت ممكن، إضافةً إلى دورها في تسريع إنجاز المعاملات.ودعا جميع المستفيدين من هذه الخدمات من قطاع خاص وعمالة وافدة ومواطنين التأكد عبر هذه الخدمات الإلكترونية من دقة المعلومات الخاصة بهم، لافتاً إلى أنه في حال تبين لدى المستعلم أي معلومات غير دقيقة تتعلق به عليه مراجعة الوزارة أو مكاتب ومديريات العمل في المحافظات.