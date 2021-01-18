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الإثنين، 18-01-2021 07:19 م

العمل تعلن أخر موعد لاستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج توكيد

مبنى-وزارة-العمل-أرشيفية


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن باب التسجيل للالتحاق بالبرنامج التدريبي كمراقب وقاية صحية أو مشرف وقاية صحية ضمن مشروع "توكيد" الذي أعلن عنه وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين سيغلق الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 21/1/2021.

وأشار الزيود إلى أن باب التسجيل بدأ منذ مساء يوم أمس الأحد على موقع الوزارة الإلكتروني وبلغ عدد المسجلين حتى ظهر اليوم الإثنين أكثر من 5 آلاف شخص يرغبون بالالتحاق بالبرنامج التدريبي الذي أعد لهذه الغاية.

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ودعا الزيود المختصين بالصحة والسلامة المهنية إلى المبادرة بالتسجيل ليتمكنوا من العمل إما كمراقب وقاية صحية أو مشرف وقاية صحية بعد اجتياز البرنامج التدريبي وتقييم المتقدمين، لأن الأولوية بالقبول بالبرنامج التدريبي لمشرفي السلامة والصحة المهنية بمستوى فني أو أخصائي. 

وأضاف أن المشروع جاء بالتنسيق بين وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى وفقاً لخطة مدروسة وبالشراكة مع القطاع الخاص ويهدف إلى ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق بروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الصادرة عن وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هذه البروتوكولات تراعي خصوصية كل قطاع.


 




 

 


 

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