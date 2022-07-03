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الأحد، 03-07-2022 02:44 م

العمل: تعليق قرار إبعاد العمالة المخالفة غير الأردنية حتى 1 أيلول

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الوكيل الاخباري- قررت وزارة العمل، تعليق قرار الإبعاد عن العمالة غير الأردنية المخالفة شريطة توفيق أوضاعهم لغاية مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.اضافة اعلان


ووفق كتاب للوزارة صدر الأحد، فإن الوزارة قررت السماح للعمالة غير الأردنية الصادر بحقهم قرارات إبعاد بعد انتهاء فتره قوننة وتوفيق الأوضاع والمتواجدين على أراضي الأردن، بالحصول على تصاريح عمل وحسب إجراءات العمل المعمول بها في الوزارة بهذا الخصوص.

واشترطت الوزارة قيام هذه الفئة من العمالة بـ "توفيق أوضاعهم ودفع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة على التأخير في إصدار تصاريح العمل".

وأشارت الوزارة إلى أن المهلة المحددة لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية الصادر بحقهم قرارات إبعاد تنتهي بعد انتهاء فتره قوننة وتوفيق الأوضاع والمتواجدين على أراضي الأردن حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

 




 

 


 

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