العمل داخل المصانع خلال الحظر غير مخالف

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، أن العمل داخل المصانع خلال ايام الحظر لا يخالف أوامر الدفاع، حيث استثنى التعميم الصادر عن المركز الوطني لادارة الأزمات امس الخميس العاملين داخل المصانع.واشار في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إلى أن نص تعميم المركز الوطني لإدارة الازمات كان واضحاً وجاء فيه: " يُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر"، اي ان العمل خلال ايام الحظر غير مخالف، حيث تضطر المصانع الى العمل لتتمكن من تلبية عقودها المحلية والتصديرية، مع حرصها على توفير مستلزمات موظفيها من الطعام والاقامة للاستمرار في عملهم، وكذلك اعطائهم حقوقهم التي يفرضها قانون العمل خلال العمل في ايام الحظر.