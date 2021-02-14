العمل : فرص عمل لشركة متخصصة بالطاقة الشمسية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل عن توفر 50 فرصة عمل بمهنة فني انتاج "خطوط انتاج" لدى شركة متخصصة بالطاقة الشمسية في منطقة القسطل .

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ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، الراغبين بالعمل للتسجيل على المنصة الوطنية للتشغيل "سجل"، والاطلاع على الشروط المعلنة، علماً بأن المقابلات ستعقد يوم الثلاثاء المقبل 2021/02/16 من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر في مبنى وحدة تنمية المجتمع المحلي (التابع لبلدية الجيزة).

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