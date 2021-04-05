العمل لـ الوكيل : عطلة الأحد تشمل القطاع الخاص

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها الأحد الموافق للحادي عشر من شهر نيسان المقبل، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية يشمل العاملين في القطاع الخاص.

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وأضاف الزيود، الإثنين في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، أن قرار مجلس الوزراء بتعطيل المؤسسات احتفاءً بمئوية الدولة يسري على القطاع الخاص وعلى العاملين فيه واعتبارهم في عطلة رسمية.



ولفت أن هذا النوع من القرارات لمجلس الوزراء التي تقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، تسري على مؤسسات القطاع الخاص حتى لو لم تذكر صراحة، مشيراً إلى أن قرار الديوان الخاص تفسير القوانين رقم (21 لسنة 1974) والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (2529) أيد ذلك بأن التعطيل أيام العطل الرسمية والأعياد هي حق للعامل.



وأوضح الزيود، أن صاحب العمل لا يستطيع إلزام العامل بالعمل في ذلك اليوم، وفي حال وافق العامل على العمل الإضافي فإن صاحب العمل يلتزم بدفع أجر إضافي للعامل عن ذلك اليوم، يعادل 150% من أجره المعتاد إضافة إلى أجره المعتاد الذي أقرّه قانون العمل.

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