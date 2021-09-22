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الأربعاء، 22-09-2021 01:20 م

العمل لـ الوكيل :لا يوجد فترة ثانية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة

وزير العمل3


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إنه لا يوجد فترة ثانية لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة .

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وأكد الزيود لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء أن فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة انتهت بداية شهر أيلول الحالي .


وأشار إلى أن فرق التفتيش في وزارة العمل و بالتعاون مع مديرية الأمن العام تكثف الجولات التفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في العاصمة والمحافظات لضبط أي عمالة مخالفة حيث سيصار إلى إصدار قرارات بتسفيرهم وإبعادهم خارج أراضي المملكة.

 

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