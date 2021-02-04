العمل للمدارس الخاصة : يجب التوقيع على تعهدات

الوكيل الإخباري - دعت وزارة العمل ، المؤسسات التعليمية الخاصة مراجعة مديريات التربية في جميع محافظات المملكة ، للتوقيع على التعهّدات اللازمة التي تتمثّل الالتزام بجميع البروتوكولات الصحية المعتمدة من الوزارة ، تحسّبا من انتشار فيروس كورونا.

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ويأتي هذا الإجراء ، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، حفاظا على صحة وسلامة الطلبة ، والكوادر العاملة في المدارس ، خاصة في ظل ظهور إصابات جديدة بسلالة كورونا الجديدة .

وكان وزير التربية والتعليم ، الدكتور تيسير النعيمي ، قرّر بإعادة فتح أبواب المدارس ، ابتداءً من يوم الأحد القادم ، ضمن الاشتراطات الصحية .

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