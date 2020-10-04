العمل : لم يتم إلغاء خدمة العلم

الوكيل الإخباري - نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود ، إلغاء برنامج خدمة العلم.

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وأضاف عبر صفحة الوزارةمن خلال "الفيسبوك" ، أن سبب تأجيل الاستدعاء من القوات المسلحة يتعلق فقط بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا والإغلاقات التي شهدتها بعض المناطق نتيجة ذلك والتي تحول دون وصول المستدعين.



وأكد الزيود أن التنسيق قائم وبشكل مستمر بين القوات المسلحة والوزارة بخصوص الموعد الجديد للاستدعاء.

ولفت، أن قرار عودة خدمة العلم هو قرار وطني تم اتخاذه على أعلى المستويات.

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