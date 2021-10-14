الخميس 14-10-2021
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العمل: ما يتم تداوله حول تقاضي موظفة راتبا مرتفعا عارٍ عن الصحة

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الخميس، 14-10-2021 11:24 ص

العمل: ما يتم تداوله حول تقاضي موظفة راتبا مرتفعا عارٍ عن الصحة

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الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أن ما يتم تداوله من معلومات حول تعيين إحدى الموظفات ضمن كادر الوزارة براتب مرتفع عارٍ عن الصحة. 

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وبينت الوزارة أن الموظفة المذكورة تعمل ضمن كوادر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام نظام ديوان الخدمة المدنية وتم انتدابها منذ سنوات للعمل لديها بموقع مديرة للإعلام ولا تتقاضى اي امتيازات إضافية خارج أحكام نظام ديوان الخدمة المدنية. 


وتهيب الوزارة بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار وعدم تداول معلومات لا علاقة لها بالحقيقة.

 

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