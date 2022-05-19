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الخميس، 19-05-2022 05:57 م

العمل: نستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين

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الوكيل الإخباري - بحث مدير مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل الدكتور عون النهار في عدد من الاجتماعات مع جمعيات ونقابات ممثلة لأصحاب العمل فرص العمل المتاحة لتشغيل الأردنيين لدى الشركات والمؤسسات الأعضاء لدى هذه النقابات والجمعيات من خلال برنامج "التشغيل الوطني".

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وعقد النهار اجتماعاته مع جمعية المستشفيات الخاصة بحضور مديرها العام سامر الخفش، والجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات بحضور مديرتها سوسن الهباهبة، نقابة وكلاء الشحن اللوجستية الأردنية بحضور مديرها المهندس عبدالله جبور وعضو المجلس مروان عويس ومسؤولة التدريب في النقابة عروبة الراوي وجمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "إنتاج" بحضور رئيسها نضال البيطار و55 شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات. 


وحث النهار خلال اللقاءات أعضاء هذه الجمعيات والنقابة العمل على الاستفادة من مزايا برنامج التشغيل الوطني الذي أطلق بهدف توفير وظائف لها ديمومة في القطاع الخاص، ويعتمد ذلك على فرص العمل التي يتم توفيرها من القطاع الخاص في جميع الوية ومحافظات المملكة، مضيفا أن نجاح برنامج التشغيل الوطني سيكون العامل الرئيسي فيه القطاع الخاص لأنه الأساس في تصميمه بالكامل.

 

وشدد على أن أولوية وزارة العمل تشغيل الأردنيين في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في كافة محافظات المملكة. 


وبين النهار أن الهدف من برنامج التشغيل الوطني 2022 "تشغيل"، هو تشغيل الأردنيين، من خلال الوصول إلى 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، مضيفا أن البرنامج يعتمد على فرص العمل المتاحة والمتوفرة لدى القطاع الخاص والتي تدرجها الشركات على المنصة الإلكترونية التي خصصت لهذه الغاية. 


وأوضح أن الفئة العمرية المستهدفة في برنامج التشغيل الوطني من 18 إلى 40 عاما، من الباحثين عن العمل، لافتا إلى أن على منشآت القطاع الخاص الراغبة في التسجيل للاستفادة من البرنامج أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 


ونوه إلى أنه خصص للبرنامج 80 مليون دينار، حيث يُساهم البرنامج بمبلغ 150 دينارا لمدة 6 أشهر؛ ينقسم إلى 130 دينارا مساهمة في أجر العامل و10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير كجزء من اشتراك الضمان الاجتماعي للعامل. 


ودار نقاش حول تفاصيل التقديم للبرنامج وآلية الاستفادة منه من قبل أعضاء جمعية المستشفيات الخاصة، الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات، نقابة وكلاء الشحن اللوجستية الأردنية وجمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "إنتاج". 


وثمن الحضور في جميع الاجتماعات الأهداف من فكرة برنامج التشغيل الوطني الذي يتيح لهم الاستفادة من البرنامج والاختيار المباشر للأيدي العاملة الأردنيين اللازمة لقطاعاتهم.

 




 

 


 

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