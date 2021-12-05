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الأحد، 05-12-2021 09:23 ص

العمل: نفتش على تصاريح العمالة الوافدة وليس المطاعيم

العمل


الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة العمل مسؤولياتها اتجاه الحملة التي ستقيمها وزارة الداخلية بعد انتهاء المهلة الممنوحة للعمالة الوافدة غير الحاصلة على جرعتين من مطعوم كوفيد -‏‏19 في الخامس عشر من الشهر الحالي.

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وحسب مصدر، فان وزارة العمل لا تقوم بالتفتيش على المطعوم، لأنه ليس من مسؤولياتها، فالتفتيش على العمالة الوافدة من قبل الوزارة ينحصر بتصاريح عملها فقط، وفقا ليومية الرأي.

 

وقال ان الوزارة مسؤوليتها تنفيذ امر الدفاع القاضي بحظر إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.


وحملات التفتيش على المنشآت تشمل كافة جوانب المخالفات، ومنها مخالفات اوامر الدفاع والتي تعتبر من اهم المخالفات في الوقت الحالي كونها تتسبب في ازياد حالات الاصابة بكورونا.


ومخالفات اوامر الدفاع تشكل نصف المخالفات المسجلة في ادارة التفتيش، فقد وصل عددها للعام الحالي (6783) مخالفة منها (3079) لأوامر الدفاع.


بدورها، اكدت وزارة الداخلية، انها ستضع آليات معينة بعد منتصف الشهر الحالي وسيكون هنالك حملات تفتيش مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.


وقالت ان اجراءات ‏مشددة ستتخذها من ضمنها ابعاد غير ‏الحاصلين على المطعوم الى خارج البلاد.


ويأتي قرار الداخلية بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ‏ولغايات تحصينهم ضد الاصابة بالعدوى وعدم نقلها للآخرين ‏خاصة وانه يسمح بالحصول على المطعوم مجانا ودون اشتراط ابراز ‏اذن الاقامة أو تصريح العمل.

 




 

 


 

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