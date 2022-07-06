العمل: ١٠٠٠ دينارا عن كل موظف مخالفة عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



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أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الأربعاء ورود الوزارة 244 شكوى لعدم التزام منشآت بالحد الأدنى للأجور منذ بداية عام 2022.وقال الزيود لـ "الوكيل الإخباري" إن أي منشأة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 260 دينارا يتم مخالفتها بمبلغ لا يقل عن 500 دينارا ولا يزيد عن 1000 دينارا عن كل موظف.وأضاف أن العقوبة تتضاعف كلما كررت المنشأة المخالفة.وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" شكاوى من مواطنين بعدم التزام بعض المنشآت بدفع الحد الأدنى للأجور.