العميد أيمن العوايشـة يوجه رسالة للاردنيين

الوكيل الاخباري -

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قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد أيمن العوايشـة، إن مديرية الأمن العام على وشك إنهاء فارضي الإتاوات، بعد القبض على 599 شخصا من "فارضي الإتاوات" منذ بدء حملة أمنية عليهم حتى مساء الخميس.العوايشـة أوضح لـ "صوت المملكة" أن عدد الأشخاص المقبوض عليهم من "فارضي الإتاوات قريب من الأرقام المتوفرة لدى الأمن العام لمن "اعتاد البلطجة وفرض الإتاوات".وتابع "نحن على وشك إنهاء فارضي الإتاوات ... وبقيت أعداد بسيطة ... ومستمرين في المتابعة ... واستهدفنا فارضي الإتاوات المعروفين وأعوانهم".العوايشة دعا الناس إلى عدم الخوف والتقدم بشكوى إلى الأمن العام واستخدام رقم الواتساب المخصص لتلك الخدمة.مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، أعلن الخميس الماضي، تخصيص رقم عبر تطبيق واتسآب (0790196196)، للإبلاغ عن أي مشاهدات أو معلومات أو شكاوى ترتبط بأعمال فرض الإتاوات أو "البلطجة" أو ترهيب وترويع المواطنين، على أن يتم التعامل مع الشخص المرسل بسرية تامة.واعتبر المساعد أن الخوف يعزز من ثقة فارضي الإتاوات الذين "يحصل بعضم على أموال، وهناك ممن يحصل على بضاعة، وهناك من يحصل على موطئ قدم في مواقع مثل مواقع للبسطات".وأشار إلى أن بعض فارضي الإتاوات يحاولون الدخول كشريك، "لكننا أحبطنا تلك المحاولات"."تلك المجموعات تراهن على خوف الشخص، وعدم الصبر على إجراءات التقاضي، ولديهم ثقافة قانونية بحكم التجربة وبعضهم ليس بحاجة لمحامٍ"، وفق العوايشة.