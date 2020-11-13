الجمعة 13-11-2020
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 13-11-2020 01:27 ص

العميد الشماسين : سنستخدم الرصاص الحي اذا تطلب الأمر

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اكد مدير قيادة امن اقليم الشمال العميد سالم الشماسين ان الاجهزة الامنية في اربد انتشرت بشكل كثيف في كل القرى والمناطق الحيوية في المحافظة وتلقت تعليمات بالتعامل مع اي خرق أمني بكل حزم .

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واضاف العميد الشماسين ان على جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم خرق اوامر الدفاع حيث حذر من ان الاجهزة الامنية ستسخدم كل وسائل الردع المتاحة التي تبدا بالعصا وربما تنتهي بالرصاص الحي وتطبيق قواعد الاشتباك اذا دعت الحاجة لذلك على حد قوله.

 

وطالب المواطنين بالابتعاد عن مظاهر خرق القانون لانهم سيعرضون انفسهم لقوة جارفة من الاجهزة الامنية لن تفرق بين أحد مشيرا الى تواجد 8 الاف عنصر أمني الان منتشرين في كافة محافظات الشمال . 


 




 

 


 

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