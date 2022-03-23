العميد الصعوب: نشر رجال سير بلباس مدني

الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة السير العميد فراس الصعوب، أنه سيتم نشر مرتبات السير باللباس المدني لرصد مخالفات المواكب وخروج الأجسام من المركبات وإغلاق الطرق، أو القيادة المتهورة.

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وقال الصعوب، لاذاعة الأمن العام، اليوم الاربعاء، إن هذه الخطوة تأتي استمراراً للمرحلة الثالثة من الخطة المرورية، حيث سيكون أكثر من ألفي رجل سير مستمرون في أداء واجبهم للحفاظ على العملية المرورية.