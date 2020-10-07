الأربعاء 07-10-2020
الوكيل الاخباري

الجيش سينتشر في جميع محافظات المملكة الاربعاء

لجنة الاوبئة توضح حول حظر التجول الشامل لمدة اسبوعين

لجنة الأوبئة : لا بد من بعض الإجراءات المؤلمة

مستقلة الانتخاب تعلن انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية

توضيح هام من وزارة التربية حول المدارس الخاصة والامتحانات

لماذا اختارت الحكومة الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت ؟

عبيدات يوضح حول احتمالية الوصول إلى 5 آلاف مصاب بكورونا

الى متى سيستمر حظر التجول يومي الجمعة والسبت بالاردن ؟

اعلان صادر عن مديرية الامن العام حول انفاذ اوامر الدفاع

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي




الأربعاء، 07-10-2020 12:39 ص

العميد الفراية : الحظر الشامل يخضع للتقييم المستمر

43ef0af2-0c5a-40bf-8bd3-b52d4bf59012


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اكد مدير عمليات خليّة أزمة كورونا العميد مازن الفراية ان الحظر الشامل الذي تم الاعلان عنه يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع حتى اشعار اخر يخضع لتقييم الوضع الوبائي في المملكة . 

اضافة اعلان
 

واشار الفراية الى ان الهدف من الحظر الشامل هو تقليل عدد الاصابات بفيروس كورونا بعد الارتفاع الملحوظ في الاونة الاخيرة . 

 

وقد تباينت ردود افعال المواطنين حول المؤيد والمعارض للحظر الشامل نهاية كل اسبوع حيث اكد المؤيدون ان هذا الاجراء يقلل من اعداد الاصابات بفيروس كورونا بينما قال المعارضون ان الفيروس انتشر بشكل كبير ويصعب السيطرة عليه من خلال فرض الحظر الشامل . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020411476927956467

سيناريوهات هامة للتعليم في المدارس في ظل ارتفاع اصابات كورونا

10202060590164520536

التربية : اصابة 20 معلماً و 31 طالباً بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

mrJemjwvJh4n2wRr5wJPF2UxNoBFHYCnZcFTqjzq

رسالة من وزارة الصحة للمواطنين

pic_91842

وليد المعاني : الحظر الشامل يجب ان لا يقل عن اسبوعين

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

اصابة رئيس بلدية المفرق الكبرى بفيروس كورونا

51670-عدد-من-عناصر-الجيش-الأردنى

الجيش سينتشر في جميع محافظات المملكة الاربعاء

أخبار متعلقة
23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

ارتفاع اصابات كورونا في جرش الى 102 اصابة خلال 24 ساعة الماضية

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تعليق الدوام في مدرسة طبقة فحل الاساسية بعد اصابة معلمة بكورونا

9202028101027650100247

توضيح حكومي حول عودة الطلبة الى المدارس

5f6be83912103

بدء سريان قرار فرض الحظر الشامل في قضاء ايل بمعان

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تطورات الدوام المدرسي في الكرك بعد ظهور اصابات جديدة بكورونا

ddddddddd

الرزّاز يترأس اجتماعاً في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات