العميد الفراية : الحظر الشامل يخضع للتقييم المستمر

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اكد مدير عمليات خليّة أزمة كورونا العميد مازن الفراية ان الحظر الشامل الذي تم الاعلان عنه يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع حتى اشعار اخر يخضع لتقييم الوضع الوبائي في المملكة .

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واشار الفراية الى ان الهدف من الحظر الشامل هو تقليل عدد الاصابات بفيروس كورونا بعد الارتفاع الملحوظ في الاونة الاخيرة .

وقد تباينت ردود افعال المواطنين حول المؤيد والمعارض للحظر الشامل نهاية كل اسبوع حيث اكد المؤيدون ان هذا الاجراء يقلل من اعداد الاصابات بفيروس كورونا بينما قال المعارضون ان الفيروس انتشر بشكل كبير ويصعب السيطرة عليه من خلال فرض الحظر الشامل .



