العميد يوسف زريقات مديرا للخدمات الطبية خلفا لعميش

الوكيل الاخباري- صدر قرار، اليوم الثلاثاء بتعيين الطبيب العميد يوسف زريقات مديرا للخدمات الطبية الملكية.



وتقرر ترفيع مدير الخدمات السابق الطبيب عبدالله عميش الى رتبة لواء واحالته الى التقاعد.



كما تقرر تعيين العميد الطبيب ماجد الهباهبة مساعدا لمدير الخدمات للأقاليم والعميد الطبيب غازي دحيات مديرا للمدينة الطبية.



وتقرر ترفيع كل من العميدين أمجد جميعان وياسر الغول الى رتبة لواء واحالتهما الى التقاعد.

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