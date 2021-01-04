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العناية الإلهية تنقذ شخصا من الموت في معان - صور

معان
منظر عام لمحافظة معان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - حالت العناية الإلهية دون فقدان شخص لحياته ، في محافظة معان ، فقد استطاعت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان من إنقاذه، نتيجة تعرضه لحادث سقوط من منحدر جبلي عميق بمنطقة بدا التابعة للواء الشوبك.

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وجاء عبر صفحة الدفاع المدني على "الفيسبوك" :

بذلت فرق الإنقاذ جهوداً كبيرة أثناء عمليات الإنقاذ وتمكنت من إخراجه من أسفل الوادي والذي يتصف بالتضاريس الوعرة والحادة، بكل حرفية وإتقان وباستخدام المعدات المتخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث، وتمثلت إصابته برضوض وجروح في الجسم.

 

بدورها قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب والذي يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً، ومن ثم نقله إلى مستشفى الملكة رانيا العبدالله، ووصفت حالته العامة بالمتوسطة.





 




 

 


 

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