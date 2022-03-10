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الخميس، 10-03-2022 10:19 م

العوّاد لـ"الوكيل الاخباري": تجار لا يلتزمون بالسقوف السعرية للزيوت النباتية والتسعيرة غير منصفة أصلاً

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الوكيل الاخباري - أكّد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد أن العديد من تجار الزيوت النباتية لم يلتزموا بالسقوف السعرية التي وضعها وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بعد موجة الارتفاع التي طالت مختلف أنواع الزيوت النباتية.

 

وأضاف العواد لـ"الوكيل الاخباري" أن العديد من المحلات التجارية والهايبر ماركت لا تزال تبيع بأسعار مرتفعة تتجاوز السقوف السعرية المحددة، مشيراً أن عبوة الزيت سعة 1.5 لتر وضع لها سقف سعري 2.8 دينار، لكن هناك بعض المحلات تبيعها 3.5 دينار.

 

وأشار إلى أن السقوف السعرية التي وضعت بالأصل غير منصفة للمواطن، حيث اعتمد وزارة الصناعة والتجارة السعر الأعلى ووضعته سقفاً سعرياً، وتجاهلت الوزارة التسعيرة المتوسطة، مؤكداً على ضرورة أن تكون التسعيرة معقولة للمواطن والتجار على حد سواء.

 

واستغرب العواد خلال حديثه لـ"الوكيل الاخباري" معرفة وزير الصناعة والتجارة بارتفاع معظم أنواع الزيوت والأرز واللحوم والحبوب، ورفضه تعديل تسعيرة المطاعم، التي أكد أنها باتت تعمل بخسارة، وأن مئات المطاعم في طريقها للإغلاق، وبالتالي زيادة أعداد البطالة.

 

وجاء بموجب القرار الذي اتخذه وزير الصناعة والتجارة، بأنه لا يسمح بتجاوز السقوف السعرية المحددة وإمكانية البيع بأقل منها للإبقاء على المنافسة داخل السوق، ويستمر العمل بالقرار لمدة أسبوعين حيث سيعاد النظر به بعد ذلك وسيتم تكثيف الرقابة لمتابعة الالتزام به وتؤكد الوزارة وفرة المخزون من هذه المادة الأساسية.

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وفي ضوء القرار تحدد أسعار الزيوت واصل المستهلك اعتبارا من يوم الأربعاء الفائت وحسب حجم العبوة المبين ادناه:

 






 




 

 


 

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