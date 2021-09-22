الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية المدنية

8 اصابات بحادث سير في إبد

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مدعوون للتعيين في التربية - أسماء

العواد لـ الوكيل : منع تقديم الأراجيل داخل الصالات المغلقة غير مقبول

وزارة الصحة تدعو مرشحين للتعيين الفوري

المركزي المصري يكشف عن حجم الذهب في حوزته

الحزن يخيم على الزرقاء بوفاة الشيخ وفيق النداف

ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات في حدود جابر

عبيدات: لن نسمح بالمساس في كرامة عضو هيئة التدريس

الأربعاء، 22-09-2021 11:07 ص

العواد لـ الوكيل : منع تقديم الأراجيل داخل الصالات المغلقة غير مقبول

ارجيله


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد بشأن منع تقديم الأراجيل داخل الصالات المغلقة في الكافيهات خلال فصل الشتاء إنه إجراء غير مقبول.

اضافة اعلان


وأضاف العواد لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الاربعاء أن منع تقديم الأراجيل سيعود على القطاع بخسائر فادحة منوها إلى أن الأراجيل أقل ضررا من تجمعات المهرجانات والحفلات الفنية.


وأكد أنه يمكن قبول هذا الإجراء في حال تقديم تعويض مالي للقطاع عن الأضرار التي التحق به.

 

وكان قد أثار القرار المرتقب بمنع تقديم الأراجيل بالصالات المغلقة في الكافيهات الشعب الأردني رفضا للإجراء.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
820211510271596244686

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية المدنية

41934_large

مدعوون للتعيين في التربية - أسماء

وزارة الصحة 2

وزارة الصحة تدعو مرشحين للتعيين الفوري

242245694_3247112352211829_331239908640087381_n

الحزن يخيم على الزرقاء بوفاة الشيخ وفيق النداف

حدود جابر

ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات في حدود جابر

610abcd8472b7

عبيدات: لن نسمح بالمساس في كرامة عضو هيئة التدريس

أخبار متعلقة
عبد الحكيم

عبد الحكيم الهندي رئيسا لجمعية الفنادق الأردنية بالتزكية

مطعم خاص

نقيب المطاعم: الحكومة تتجه لزيادة عدد الأشخاص الجالسين على طاولة المطعم

مطعم خاص

العواد لـ الوكيل : استخدام المساحات الداخلية للمطاعم والكافيهات بنسبة 50%