الثلاثاء 08-03-2022
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العواد يتوقع انخفاض أسعار الحلويات في رمضان

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الثلاثاء، 08-03-2022 12:57 م

العواد يتوقع انخفاض أسعار الحلويات في رمضان

حلويات العيد


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

توقع نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن أسعار الحلويات ستشهد انخفاضا خلال شهر رمضان المبارك بسبب إقبال المواطنين والتنافس بين التجار.

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وأكد العواد اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن جميع مدخلات الإنتاج في الحلويات زادت أسعارها خلال الفترة الماضية منوها أنه لا يمكن رفع أسعار الحلويات لعدم لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.


وشهدت الأسواق المحلية ارتفاع في أسعار المواد الأساسية أهمها السكر والحليب والاجبان والزيوت بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع أسعارها عالمياً في ظل الحرب الأوكرانية الروسية.



 




 

 


 

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