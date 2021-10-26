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الثلاثاء، 26-10-2021 01:35 م

العواد يتوقع زيادة الإقبال على المقاهي بعد السماح بالاراجيل

مطعم خاص


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن قرار السماح للمقاهي الشعبية المرخصة من الجهات المعنية ( الكوفي شوب) بتقديم الارجيلة سيعود على القطاع بالفائدة من الجانب الاقتصادي .

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وتوقع العواد اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن يكون هناك زيادة في الإقبال على المقاهي خلال فصل الشتاء بعد السماح بالاراجيل .


وكان قد صرح رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أنه تم السماح للمقاهي الشعبية المرخصة بتقديم الارجيلة خلال فصل الشتاء الحالي في المناطق الداخلية للمنشأة يوم أمس شريطة عدم تقديم الأرجيلة أو أي نوع من أنواع التبغ واشكاله لمن هو دون ال 18 سنة استنادا للمادة 55 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.


 




 

 


 

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