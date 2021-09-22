العواد يوضح لـ الوكيل بشأن منع تقديم الأراجيل داخل الصالات المغلقة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد بشأن منع تقديم الأراجيل داخل الصالات المغلقة في الكافيهات خلال فصل الشتاء إنه إجراء غير مقبول.

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وأضاف العواد لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الاربعاء أن منع تقديم الأراجيل سيعود على القطاع بخسائر فادحة منوها إلى أن الأراجيل أقل ضررا من تجمعات المهرجانات والحفلات الفنية.



وأكد أنه يمكن قبول هذا الإجراء في حال تقديم تعويض مالي للقطاع عن الأضرار التي التحق به.

وكان قد أثار القرار المرتقب بمنع تقديم الأراجيل بالصالات المغلقة في الكافيهات الشعب الأردني رفضا للإجراء.





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