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الخميس، 06-01-2022 03:12 م

العواد: 10% نسبة زيادة الإقبال على الحلويات بعد إعلان نتائج الشامل

كنافة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 
أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد أن نسبة زيادة الإقبال على الحلويات لا تتجاوز الـ 10% بعد إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الشتوية 2022.

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وأضاف العواد اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" أن الإقبال سيكون طفيفا مقارنة بإعلان نتائج التوجيهي مشيرا إلى أن عدد طلبة امتحان الشامل محدود.


ونوه أن ذروة الإقبال على شراء الحلويات ستكون خلال ساعات المساء متوقعا زيادة الإقبال أكثر يوم غد الجمعة .


وأعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني صباح اليوم نتائج امتحان الشامل الدورة الشتوية 2022 .


 




 

 


 

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