العواملة: إعفاء الشقق سيسهم في تخفيض الأسعار

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة أن إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل سيخفض أسعار الشقق.



وقال العواملة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن قرار مجلس الوزراء سيساهم في حل الخلافات بين الشركاء والورثة مما سيؤدي إلى زيادة المعروض من قطع الأراضي وهو ما يعزز الاستثمار بالعقارات من قبل المستثمرين.



وأضاف أن قطاع الإسكان يعاني من ارتفاع الكلف وهو بحاجة إلى إجراءات تحفيزية تسهم بدورها في تنشيط القطاع العقاري وتمكين الورثة من استثمار عقاراتهم.



وأشار إلى أنه يجب الاستمرار بالإعفاء لفترات طويلة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منه، وخاصة مع ارتفاع أسعار الشقق منذ بداية العام بين 3-8 آلاف دينار في ظل زيادة كلف الشحن عالميا وارتفاع أسعار المواد الإنشائية مثل الحديد والاسمنت والألمنيوم وغيرها.



وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على إعفاء معاملات الانتقال بالإرث ومعاملات التَّخارج من نسبة من رسوم التَّسجيل.

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وبحسب القرار، سيتمُّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث من النِّسبة المقرَّرة في جدول رسوم تسجيل الأراضي البالغة 0.5 بالمئة لتصبح 0.001 بالمئة، وإعفاء معاملات التَّخارج من النِّسبة المقرَّرة في الجدول البالغة 1بالمئة، لتصبح 0.5 بالمئة.

