العواملة: الأردن يفي بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان

الوكيل الاخباري - قال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، إن المملكة تعد من الدول السباقة في إيفائها بالتزاماتها الدولية، حيث قامت بتقديم تقاريرها الثلاثة ضمن الاستعراض الدوري الشامل، كان آخرها عام 2018 والذي وافقت من خلاله على 149 توصية قدمت للمملكة.



جاء ذلك خلال عقد ورشة عمل اليوم الجمعة حول المفاهيم والآليات الدولية لحقوق الإنسان، نفذها مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ومكتب المنسق المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأردن.

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