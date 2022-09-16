الجمعة 16-09-2022
الوكيل الاخباري

مشاجرة في عمان تنتهي بحادث دهس

وزير الخارجية الأميركي يعزي بضحايا انهيار عمارة اللويبدة

عجلون: مطالب باستحداث مشاغل تدريبية للمتعطلين عن العمل

العواملة: الأردن يفي بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان

تربوية الأعيان تنعى طلبة قضوا في انهيار مبنى اللويبدة

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى ذوي ضحايا حادثة اللويبدة

متى تنتهي عملية الإنقاذ داخل مبنى اللويبدة المنهار؟

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الأميركي

الصين: عقد منتدى دولي لسلاسل الإمداد

الجمعة، 16-09-2022 07:16 م

العواملة: الأردن يفي بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان

1


الوكيل الاخباري - قال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، إن المملكة تعد من الدول السباقة في إيفائها بالتزاماتها الدولية، حيث قامت بتقديم تقاريرها الثلاثة ضمن الاستعراض الدوري الشامل، كان آخرها عام 2018 والذي وافقت من خلاله على 149 توصية قدمت للمملكة.

جاء ذلك خلال عقد ورشة عمل اليوم الجمعة حول المفاهيم والآليات الدولية لحقوق الإنسان، نفذها مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ومكتب المنسق المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأردن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6324a39a8a187

مشاجرة في عمان تنتهي بحادث دهس

920221693747573946462

وزير الخارجية الأميركي يعزي بضحايا انهيار عمارة اللويبدة

9202210214149862847755

عجلون: مطالب باستحداث مشاغل تدريبية للمتعطلين عن العمل

920221615514352481084

تربوية الأعيان تنعى طلبة قضوا في انهيار مبنى اللويبدة

1663340778323

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى ذوي ضحايا حادثة اللويبدة

8b3e6639-bc7a-49ad-9b15-a41e4c770d1b

متى تنتهي عملية الإنقاذ داخل مبنى اللويبدة المنهار؟

أخبار متعلقة
ي

عجلون: تشغيل كامل لمستشفى الإيمان الحكومي الجديد قريباً

الخصاونة ٢

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

720229134630333937683

وفاة عشريني غرقا داخل قناة الملك عبدالله

الدفاع المدني

وفاة طفل اثناء لعبه داخل منزل ذويه بمادبا