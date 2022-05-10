الثلاثاء 10-05-2022
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العواملة : الأولوية في عمل مجلس محافظة البلقاء للمشاريع التنموية

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الثلاثاء، 10-05-2022 10:17 م

العواملة : الأولوية في عمل مجلس محافظة البلقاء للمشاريع التنموية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس محافظة البلقاء ابراهيم العواملة، إن الأولوية لعمل المجلس في المرحلة المقبلة للمشاريع التنموية التشغيلية التي تولد فرص عمل للتخفيف من البطالة التي يعاني منها الشباب .

وبين العواملة خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم العمل في المرحلة المقبلة لاستكمال وإنجاز مشاريع ذات أهمية استراتيجية في تنمية المحافظة اهمها مشروع مدينة السلط الصناعية باعتبارها نقطة جذب رئيسية للمشاريع الاستثمارية وستوفر عددا كبيرا من فرص العمل اذا ما احسن توفير بنية تحتية وتشريعية جاذبة للمستثمرين .

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