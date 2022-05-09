العواملة يتوقع ارتفاع أسعار الشقق بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة

الوكيل الإخباري - توقع رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة ارتفاع أسعار الشقق خلال الشهور المقبلة.

اضافة اعلان



وقال العواملة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن رفع أسعار الفائدة على القروض المتعلقة بشركات الإسكان ، وارتفاع أسعار مواد البناء سينعكس بشكل ملحوظ على أسعار الشقق.



واعتبر أن هذه الارتفاعات ستنعكس سلبا على الأسر ذات الدخول المتوسطة التي تبحث عن الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 180م.



وأضاف أنه على الحكومة اتخاذ إجراءات من شأنها تقليل الأثر على أسعار الشقق، موضحا أنه يجب تمديد إعفاء الشقق حتى يتسنى للمواطنين شراء الشقق الجاهزة بأسعار معقولة.



وبيّن أن ارتفاع أسعار الشقق لن يكون في صالح المستثمرين والمواطنين الأمر الذي قد يسبب ركودا في السوق.



وطالب العواملة بدراسة وتخفيض العبء الضريبي على القطاع، وخاصة أن الضرائب تصل إلى نحو 30% من أسعار الشقق.



وكان العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار انتهى بتاريخ 2022/3/31.



يشار إلى أن قرار البنك المركزي حول رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس دخل حيز التنفيذ أمس الأحد.