العوايشة : 17113 جريمة في الأردن منذ بداية العام

الوكيل الاخباري - قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات، أيمن العوايشة، الإثنين، إن 17113 جريمة حدثت في الأردن، منذ بداية العام.



وأضاف خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أن 92% نسبة اكتشاف الجرائم في البلاد.



وأوضح أن الأردن وسويسرا في نفس الفئة، بتصنيف الجريمة المنخفض، مستدركا أن هذا التصنيف الجرمي المنخفض للأردن يعتبر جيدا جدا.



وأشار إلى أن 43 بالمئة من الجرائم التي تحدث في الأردن، هي جرائم تقع على الأموال.



وبيّن العوايشة، أن نسبة اكتشاف الجرائم ارتفعت من 74% في 2019 إلى 92% العام الحالي.

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