الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

العوايشة : 17113 جريمة في الأردن منذ بداية العام

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في 29 تشرين الأول الجاري

بريطانيا تسجل 38 وفاة و36567 إصابة بكورونا

مباحثات أردنية صينية في مجالات الإسكان والانشاء والمقاولات

التربية توضح حول قرارها بتخفيض مدة إغلاق الشعب المدرسية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى المولد النبوي

بلدية الزرقاء تنهي استعداداتها لاستقبال الشتاء

السفارة الأمريكية في السودان تنصح رعاياها بـ البقاء في أماكنهم

متحف الاطفال يطلق محطتين تعليميتين في السلط

الإثنين، 25-10-2021 08:34 م

العوايشة : 17113 جريمة في الأردن منذ بداية العام

r


الوكيل الاخباري - قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات، أيمن العوايشة، الإثنين، إن 17113 جريمة حدثت في الأردن، منذ بداية العام.

وأضاف خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أن 92% نسبة اكتشاف الجرائم في البلاد.

وأوضح أن الأردن وسويسرا في نفس الفئة، بتصنيف الجريمة المنخفض، مستدركا أن هذا التصنيف الجرمي المنخفض للأردن يعتبر جيدا جدا.

وأشار إلى أن 43 بالمئة من الجرائم التي تحدث في الأردن، هي جرائم تقع على الأموال.

وبيّن العوايشة، أن نسبة اكتشاف الجرائم ارتفعت من 74% في 2019 إلى 92% العام الحالي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020215155832303698554

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في 29 تشرين الأول الجاري

w

مباحثات أردنية صينية في مجالات الإسكان والانشاء والمقاولات

الامن

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى المولد النبوي

r

بلدية الزرقاء تنهي استعداداتها لاستقبال الشتاء

10202123174854208234607

متحف الاطفال يطلق محطتين تعليميتين في السلط

رئاسة

الأردن يدعو الأطراف السودانية لاحتواء الأوضاع وتغليب المصلحة الوطنية

أخبار متعلقة
920212514124391749413

محاولة ابتزاز ب350 ألف دينار والأمن يحذر

ffff

%32 من الأدوية في الأردن مستوردة من الخارج

920212710726877220530

الفراية : سيسمح بشحن الترانزيت من دول الخليج إلى سوريا

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة المياه

إطلاق مشروع لتحسين جودة البنية التحتية بقيمة مليون يورو

الوكيل خاص

المقاولين لـ الوكيل : العمارة التي تم إخلاؤها قد تنهار مع سقوط الأمطار