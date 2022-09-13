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الثلاثاء، 13-09-2022 03:27 م

العودة عن قرار غرامات تأخير الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية

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الوكيل الإخباري - اتفق الأردن ومصر على العودة إلى القرار السابق الخاص بغرامات تأخير الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية.

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جاء ذلك خلال مباحثات وزير النقل وجيه العزايزة، ودائرة الجمارك الأردنية، مع الجهات المصرية بشأن قرار مصري برفع غرامات التأخير على الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية، حيث جرى بحث القرار وأثره على الشاحنات الأردنية وحركة النقل بين البلدين.


وعبر العزايزة وهو رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، عن "تقديره للجهات المصرية على سرعة الاستجابة والتراجع عن القرار".


وفيما يتعلق بملف السفريات الخارجية، تواصل العزايزة مع نظيره وزير النقل السعودي، بخصوص العمر التشغيلي لسيارات السفريات الخارجية على خط (الأردن – السعودية)، ووعد وزير النقل السعودي بدراسة الموضوع وبشكل إيجابي.

 




 

 


 

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