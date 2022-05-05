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الخميس، 05-05-2022 04:51 م

العيد ينعش الحركة السياحية في عجلون

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الوكيل الاخباري -  ساهمت عطلة عيد الفطر السعيد بإنعاش الحركة السياحية بمحافظة عجلون وزيادة أعداد الزوار والسياح الباحثين عن الطبيعة للترفيه عن انفسهم والتواجد بأماكن يتمكن فيها الاطفال من اللعب والاستجمام واقامة حفلات الشواء بمناطق اشتفينا والطواحين وراجب وسد كفرنجه.

وقال مدير المحميات الطبيعية مدير محمية غابات عجلون عثمان الطوالبة، إن نسبة الإشغال في الاكواخ الخشبية جيدة، مشيراً إلى أن السائح يستطيع التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تحتضنها المحمية والاستفادة من المخيمات السياحية التي تمكن الزائر من المبيت للاستمتاع بروعة المكان.

ودعا الزوار إلى أهمية الحفاظ على نظافة الأماكن التي يرتادونها لعكس الوجه الحضاري للطبيعة والبيئة والغابات التي تتميز بها المحافظة امام السياح محليًا وخارجيًا .

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