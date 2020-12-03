الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

تضخم مطلوب

مصدر طبي يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن الخميس

الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخص بمشاجرة الصريح

حقيقة رصد جائزة مالية لمن يصور 5 مناهل على مستوى الشارع بعمان

محافظ إربد: حظر التجول سيطبق في الصريح لمدة 24 ساعة و 22 شخصا بقبضة الامن

لجنة الاوبئة : في هذه الحالة سنكون قد سيطرنا على كورونا

الارصاد : حالة ماطرة وعدم استقرار جوي بداية الاسبوع

حقيقة عدم فاعلية فحص كورونا وظهور النتائج الإيجابيّة الخاطئة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو اعتداء اربد الذي ضجت به مواقع التواصل

إيعاز من وزير الداخلية

الخميس، 03-12-2020 03:25 م

العيسوي: توجيهات ملكية مباشرة

320202320141715645273


الوكيل الإخباري - بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، تفقّد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، ووزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، والبيئة نبيل مصاروة، ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الخميس، مراحل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، الذي تقوم بتنفيذه شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

اضافة اعلان

وكان جلالة الملك أشار خلال زيارته للواء الرصيفة إلى الصعوبات التي يواجهها سكان اللواء لناحية التلوث البيئي، حيث أوعز جلالته بضرورة الإسراع في معالجة المشكلات البيئية، خصوصا مشكلة تلال الفوسفات، وأهمية تحسين الأوضاع الخدمية والبنية التحتية في المنطقة.

 

وتستهدف الجولة التفقدية؛ الاطلاع على الإنجاز المُتحقق على أرض الواقع، وتذليل مختلف التحديات التي قد تعترض سير المشروع خلال مراحله التنفيذيّة.

 

وقال العيسوي، خلال الجولة، إن العمل بهذا المشروع جاء بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك بعد زيارته للواء الرصيفة، حيث تولّى الديوان الملكي الهاشمي تنسيق الجهود بين جميع الأطراف ذات العلاقة، لإيجاد حلول جذريّة تحقق تقدماً ملموساً نحو تأهيل المنطقة، والنهوض بالواقع البيئي والتنموي فيها.

 

وأضاف أن العمل جار على محاور عدّة في هذا المشروع الوطني، حيث يتم وبالتوازي مع إزالة مخلفات الفوسفات، التنسيق مع الجهات المعنية لتحديث المخطط الشمولي لتطوير الموقع برمّته، ليصار إلى تحويله لمنطقة تنموية ذات بيئة صحية، تزخر بالحدائق الصديقة للبيئة والملاعب والأماكن الترفيهية التي يستفيد منها أبناء اللواء، معرباً عن تقديره لشركة مناجم الفوسفات والقائمين على المشروع، الذي يحتاج إلى تكريس جهود جميع الجهات المعنية لتحقيقه.

 

واستمع العيسوي والكسبي ومصاروة، إلى إيجاز حول مراحل سير العمل بالمشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز المتحقق على أرض الواقع نحو 73%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية عام 2022.

 

وتطرق الإيجاز إلى سير العمل لتجاوز بعض التحديات التي تواجه المشروع مثل؛ استمرار طرح المخلفات السائلة في "مكب الأمانة"، وطرح المخلفات الصلبة والنفايات في المناطق التي تم إعادة تأهيلها ضمن المشروع، واستمرار إقامة التجمعات السكانية العشوائية حول المناطق المستهدفة بإعادة التأهيل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220202183112373440379

مصدر طبي يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن الخميس

2020_11_26_11_29_34

الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخص بمشاجرة الصريح

1220201214411797442539

حقيقة رصد جائزة مالية لمن يصور 5 مناهل على مستوى الشارع بعمان

1120202164624834763442

محافظ إربد: حظر التجول سيطبق في الصريح لمدة 24 ساعة و 22 شخصا بقبضة الامن

122020205354478197354

لجنة الاوبئة : في هذه الحالة سنكون قد سيطرنا على كورونا

11-pharmacist-245853028-wavebreakmedia-shutterstock-1024x768

تصريح هام حول صرف الأدوية خلال الحظر

أخبار متعلقة
afp-4d7e344a2d06dbebb6a2da012af6aaf7fc660286

الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بذكرى الاستقلال

b21800a0a69729871a76351faf4e9c3b

ولي العهد مستذكرا جده: 21 عاماً ومازال ساكناً في قلوبنا

مبك

الملك : الحسين نذرني يوم ولدت لخدمة الأردن

320202320141715645273

الملك: مشاهد مؤسفة وخرق للقانون

EmTP6R6WMAE1ORP

الملك يفتتح مشروع جر مياه وادي العرب 2

1

الملك يتلقى اتصالاً من رئيس المجلس الأوروبي