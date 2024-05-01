الأربعاء 01-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 01-05-2024 03:01 م

العيسوي: مواقف الأردن لوقف العدوان الإسرائيلي السافر على غزة ثابتة وحازمة

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الوكيل الاخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يقود جهودا مكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإغاثية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع.اضافة اعلان


وأضاف خلال لقائه اليوم الأربعاء، وفدا من مخاتير ووجهاء منطقة جابر السرحان، بمحافظة المفرق، أن جلالة الملك، وخلال جولاته واتصالاته مع قادة وزعماء العالم، يؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، لوقف العدوان الهمجي على غزة، والجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الصارخة التي يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد للمعاناة التي يمر بها.

وأشار إلى تحذير جلالته المستمر، من إستمرار العدوان الإسرائيلي، وسياسة التجويع والتدمير التي تمارسها إسرائيل، الذي يدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد والعنف الذي تهدد تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل جهوده لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني، والعمل مع الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي، لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. 

ولفت إلى أن مواقف الاردن تجاه ما يجري من عدوان سافر على قطاع غزة، واضحة وحازمة وثابتة وشجاعة، وكانت واضحة وجلية، ولا تقبل التأويل، في جميع مباحثات وخطابات واتصالات جلالة الملك مع قادة المجتمع الدولي والأممي.

 




 

 


 

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