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الجمعة، 16-12-2022 09:29 م

العيسوي والحنيطي يطمئنان على مصابي أحداث الحسينية بمعان

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الوكيل الإخباري - بتوجيهات ملكية، زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الجمعة، مصابي أحداث منطقة الحسينية في محافظة معان، اللذين يرقدان على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية.

ونقل العيسوي واللواء الحنيطي، تمنيات جلالة الملك عبد الله الثاني للمصابين بالشفاء العاجل، وتوجيهات جلالته بتقديم جميع أشكال الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهما.

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كما نقلا تقدير جلالة الملك للجهود والدور، الذي يقوم به رجال الأمن العام في حفظ الأمن والأمان للوطن والمواطن.

واطمأن العيسوي والحنيطي، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف جمال زريقات ، على الحالة الصحية للمصابين، واستمعا إلى شرح من الكادر الطبي المشرف عليهما حول وضعهما الصحي.

وكانت قوة أمنية، قد تعاملت، أمس الخميس، مع أعمال شغب، كانت تقوم بها مجموعة من المجرمين الخارجين عن القانون في منطقة الحسينية، أسفر عنها استشهاد العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، وإصابة ضابط وضابط صف، إثر إطلاق عيارات من قبل هؤلاء المجرمين.

 




 

 


 

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