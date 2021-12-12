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الأحد، 12-12-2021 11:50 ص

العيسوي ووزيرا الاشغال والشباب يزورون منزل الدكتور البري

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الوكيل الاخباري - زار رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي منزل الدكتور قاسم نواف البري مساعد رئيس جامعة آل البيت في بلدة المنصورة بالمفرق.اضافة اعلان


ونقل العيسوي للبري تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

ورافق العيسوي في الزيارة وزير الاشغال العامة والإسكان ووزير الشباب ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبد الحق الزبون ومحافظ المفرق وموظفين في الديوان الملكي العامر، وأعضاء من مجلس أمناء جامعة آل البيت.

وثمن الدكتور البري الزيارة الكريمة، معبرا عن امتنانه لجلالة الملك وللعيسوي على اللفتة الطيبة في التواصل مع ابناء الشعب.

 



 




 

 


 

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