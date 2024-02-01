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الخميس، 01-02-2024 04:31 م

العيسوي يؤكد أهمية دور الإعلام الوطني في إبراز رسالة الأردن ودعم جهود الملك

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أهمية الدور المحوري للإعلام الوطني في إبراز رسالة الأردن النهضوية والإنسانية، والدفاع عن مواقفه الثابتة، ومساندة ودعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في مسيرة التنمية والتحديث، ومواقفه المشرفة والشجاعة تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. 

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من المؤسسة الصحفية الأردنية، برئاسة رئيس مجلس إدارتها شحادة أبو بقر، ويضم أعضاء مجلس إدارة وممثلين عن الكادر التحريري والإداري فيها، حيث ثمن العيسوي جهود المؤسسة ودورها الوطني على امتداد مسيرتها الصحفية.

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بدورهم، أكد المتحدثون، أن المؤسسة الصحيفة الأردنية "الرأي"، وكما جميع أبناء الوطن ومؤسساته، تقف بكل شموخ خلف قيادة جلالة الملك الملهمة ونهجه الحكيم في الإرتقاء بمستوى الوطن، وجهود جلالته المدافعة عن قيم الحق والعدل والسلام، عربيا، وإقليميا وعالميا.


وقالوا إن نهج جلالة الملك، نهجا حصينا وحكيما وملهما، بنى للأردن مكانة وحضورا إقليميا وعربيا وعالميا، متميزا، وأن جلالته، هو القائد الوحيد، الذي يحمل هم القضية الفلسطينية عبر المنابر العالمية.

وأشاروا إلى فخر واعتزاز الأردنيين، بمواقف جلالة الملك ووقوفه إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان ظالم، ومساندتهم ومناصرتهم ، سياسيا وإنسانيا وإغاثيا، في موقف ينفرد بقوته وصلابته. 

 

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