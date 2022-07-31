العيسوي يحاضر في إربد عن المبادرات الملكية

الوكيل الإخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، إن رسالة المبادرات الملكية تستهدف النهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي والتعليمي في المجتمعات المستهدفة، لا سيما أن المواطن هو هدف التنمية وغايتها.

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وأضاف في محاضرة ألقاها مساء أمس السبت، بمضافة آل التل، بحضور وجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي، أن المبادرات الملكية تأتي ترجمة حقيقية لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، وتنفذ في إطار خارطة طريق تستند إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، وإقامة شراكات مع مختلف المؤسسات.



وبين، أن جلالة الملك، يضع في مقدمة أولوياته، تحسين مستوى حياة المواطنين، من خلال تسريع عملية التحديث والتطوير والتنمية، ليلمس الجميع في مختلف مناطق المملكة ثمار الإنجاز، وبما يسهم في ضمان مشاركتهم، في إنجاح عملية التنمية وإدامتها.



وأشار إلى أن تنفيذ المبادرات الملكية وضمان تحقيقها لأهدافها الإنسانية، يعتمد على مسار تعاوني تشاركي يشمل القطاعات كافة، ومبني على إيجاد أرضية ورؤية مشتركة.



وأكد العيسوي، أن المبادرات الملكية تأخذ بعين الاعتبار التباين في الميزات والاحتياجات بين المناطق، والسعي نحو تمكين الفئات المستهدفة بمن فيهم النساء والأطفال والشباب وذوو الإعاقة، لتعزيز دورهم في المجتمع.



وقال إنه بتوجيهات ملكية مباشرة، يجري العمل على التوسع في منظومة المبادرات الملكية، لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في المجتمعات المستهدفة.



ولفت إلى الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك بالشباب، وبضرورة دعمهم وتزويدهم بأدوات المعرفة ومهارات التميز وترسيخ ثقافة وطنية لديهم تحفزهم على تحمل المسؤولية، والانخراط في عملية التنمية.



وأوضح أن المبادرة الملكية بإنشاء الفروع الإنتاجية تستهدف توفير فرص العمل للشباب، خاصة فئة الإناث في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة، من خلال إقامة فروع إنتاجية للمصانع والشركات الكبرى، بعد الخضوع لبرامج تدريبية تأهيلية للعمل في هذه المصانع.



وعرض العيسوي خلال المحاضرة، عملية مأسسة المبادرات الملكية وآلية تنفيذها، إذ شكلت في العام 2006، لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، أعقبها إنشاء إدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، تعنى بالإشراف على المتابعة والتنفيذ والتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة.



وأضاف أن عملية تنفيذ المبادرة الملكية تمر في خمس مراحل: تحديد الاحتياجات والأولويات (بما يراعي مطالب الأهالي)، والتخطيط للبرامج والمشروعات التنموية، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ثم مرحلة متابعة التنفيذ على أرض الواقع، تليها عملية التقييم وإجراء التدخل المناسب.



وعقب المحاضرة، تم عرض عدة نماذج من المبادرات الملكية التي يجري تنفيذها في جميع مناطق المملكة، من حيث طبيعة وأهداف كل مبادرة والجهات الشريكة في التنفيذ، والفئات التي تستهدفها كل مبادرة في المجتمعات المحلية.