العيسوي يرعى إطلاق مبادرة ملكية للتشغيل بقطاع تكنولوجيا المعلومات

الوكيل الاخباري- بتوجيهات ملكية، رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس، حفل إطلاق مبادرة التدريب المؤدي إلى التشغيل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تستهدف بمرحلتها الأولى تدريب وتشغيل 25 شابا وشابة بإقليم الوسط.

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وتضمن حفل الإطلاق الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، توقيع اتفاقيتين بين البنك العربي بصفته جهة ممولة ومشغلة، وشركة بروكلي للتنمية وبناء القدرات بصفتها الجهة المشرفة على تنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى اتفاقيات مع سبع شركات من القطاع الخاص، ستقوم بتشغيل شباب من خريجي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بعد تدريبهم وبناء قدراتهم.



وتستهدف المبادرة خريجي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعطلين عن العمل، إذ ستقوم الشركات بعد الانتهاء من تدريب الخريجين على المهارات المطلوبة بواقع 144 ساعة تدريبية، بالإضافة إلى التدريب العملي لمدة ثلاثة أشهر في الشركات السبع المشغلة، بتشغيل الشباب في فرص العمل المتاحة لديها والمحددة مسبقا، بناء على دراسة سوق العمل، وإشراكهم بالضمان الاجتماعي.



وبموجب المبادرة، جرى توقيع ثماني اتفاقيات، الأولى اتفاقية تنفيذ وتمويل المبادرة بين البنك العربي وقعتها عن البنك المدير العام التنفيذي للبنك العربي رندة الصادق، وشركة بروكلي للتنمية وبناء القدرات وقعها الرئيس التنفيذي عماد الشهاب.



كما جرى التوقيع على اتفاقيات تشغيل وتدريب، بين شركة بروكلي للتنمية وبناء القدرات، وشركات خاصة عاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وبخصوص اتفاقيات التشغيل والتدريب، وقعت شركة بروكلي (كشركة تدريب وبناء قدرات) اتفاقيات مع البنك العربي، وشركة بيت ساحور للتدريب يمثلها الرئيس التنفيذي فراس القصير وشركة (باء دال ياء) لخدمات التسويق والدعاية والإعلان، يمثلها الرئيس التنفيذي نافع جرار، وشركة الخطوط المتحدة للخدمات السحابية يمثلها الرئيس التنفيذي رامي سعيد، وشركة نيوجيرسي لأنظمة تكنولوجيا المعلومات يمثلها الرئيس التنفيذي مؤيد عكروش، وشركة تكنولوجيا الأرشيف الأردنية تمثلها مدير الموارد البشرية منال منصور، وشركة الشامي للحلول البرمجية يمثلها الرئيس التنفيذي رمزي الشامي.



وأكد العيسوي أن مبادرة التدريب المؤدي إلى التشغيل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تنسجم مع الرؤية الملكية، إذ يولي جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماما كبيرا بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتباره قطاعا حيويا وأداة لتحديث الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والولوج لسوق العمل وتوسيع قاعدة مشاركتهم بالمشاريع المبتكرة.