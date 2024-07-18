العيسوي يرعى توقيع اتفاقية تنفيذ المبادرة الملكية لتطوير تخصص فنون الطهي

الوكيل الاخباري - رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، توقيع اتفاقية لتنفيذ المبادرة الملكية لتطوير تخصص فنون الطهي، بين مؤسسة التدريب المهني والأكاديمية الملكية لفنون الطهي.

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ووقع الاتفاقية عن المؤسسة وزيرة العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة ناديا الروابدة، وعن الأكاديمية رئيس مجلس أمنائها الدكتور وجيه عويس.



ويأتي تنفيذ المبادرة الملكية، انطلاقا من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بقطاع التدريب المهني والتقني، وانسجاما مع خطة رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتطوير محور التعليم والتدريب المهني والتقني.