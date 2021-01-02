العيسوي يسلّم 30 مسكناً لأسر عفيفة

الوكيل الإخباري - تسلّمت 30 أسرة عفيفة في منطقة وادي عربة بمحافظة العقبة، اليوم السبت، مساكنها الجديدة ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة، والتي جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاءاته التواصليّة مع أبناء ووجهاء المحافظة.

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وتستهدف مبادرة "مساكن الأسر العفيفة" التي أُطلقت بتوجيهات ملكيّة عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير الحياة الكريمة للأسر المستفيدة التي تعد الأكثر عوزاً واستحقاقاً، ويجري اختيارها وفق أُسس تراعي تحقيق العدالة والشفافيّة التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعيّة، وبحسب أعلى المواصفات الهندسية والفنيّة.



